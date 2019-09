Banengroei in de VS valt tegen

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er in augustus (exclusief landbouw) 130.000 nieuwe banen bij, het laagste niveau in drie maanden. Economen gingen uit van een toename met 159.000. Het cijfer over juli werd neerwaarts bijgesteld van 164.000 naar 159.000.

De werkloosheid in de VS bleef vorige maand ongewijzigd op 3,7%, terwijl een daling naar 3,6% van de beroepsbevolking werd verwacht. Het gemiddelde uurloon steeg met 0,4% op maandbasis. Economen hadden hier in doorsnee op een toename van 0,3 procent gerekend.

Het wel op wee op de arbeidsmarkt in de VS is voor de Federal Reserve (Fed) van belang bij het bepalen van het monetaire beleid. In de markt wordt er sterk rekening mee gehouden dat de Fed bij de komende vergadering later deze maand zal besluiten om de rente verder te gaan verlagen. Dat is waar Donald Trump al tijden op hamert.