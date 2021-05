Van surfwater naar waterstof in poedervorm

Rob de Kraa met zijn goede vriendin Shirley Fagel, vrouw van topkok Paul Fagel. Ⓒ TLG

Ook investeerders zien brood in energiebesparing en duurzaamheid. Zoals Rob de Kraa. Twaalf jaar geleden verkocht hij surfmerk O’Neill en begon iets nieuws: waterstof in poedervorm. „Internationale universiteiten waaronder die in Delft zeggen allemaal ’dit is de sleutel naar de groene-waterstofeconomie’”, vertelt hij.