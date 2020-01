Galapagos leidt mini-winst AEX

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,1% winst bij 612,01 punten. De AMX-index bood meer vuurwerk en koerste toen 1,5% winst bij 941,9 punten.

Macronieuws in Nederland gaf steun. De export steeg in november met 4% op jaarbasis. Ook de detailhandel hield met 2,6% toename vaart.

De DAX-index in Duitsland, de CAC-40 in Frankrijk en de FTSE 100 bleven rond de nulstand twijfelen.

Wall Street ging op de rem. Berichten dat Washington niet van plan zou zijn om eerder opgelegde importtarieven op Chinese goederen snel terug te draaien zorgden voor terughoudendheid. De heffingen zouden pas bij een fase 2-handelsdeal worden geschrapt, mogelijk pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november.

Reuters meldde eerste details van de fase1-deal, met $32 miljard extra aan landbouwproducten die China uit de VS koopt, $80 miljard aan industriële producten en $50 miljard aan energieproducten.

De Dow sloot net hoger bij 28.939,67 punten, de S&P500 daalde. Futures voor opening van de Dow Jones om 15.30 uur noteerden 0,2% lager.

Vanmiddag staan de producentenprijscijfers en het ’beige book’ van de Fed op de agenda. „Geen spannende cijfers”, aldus ING’s Simon Wiersma. Kwartaalcijfers van BlackRock, Bank of America, US Bancorp, United Health en Goldman Sachs zullen volgens hem wel kleur geven.

De Nikkei sloot 0,5% lager. Shanghai en Chinese beurzen gingen eveneens achteruit op de tegenvaller over Amerikaanse importheffingen. „Beleggers in Azië blijven aan de zijkant”, constateerde ING’s Azië-econoom Prakash Sakpal.

De euro noteerde een fractie hoger bij $1,11339. Over een jaar staat het muntenpaar 2,5% lager. Brentolie verloor 0,3% tot $64,30 per vat. Bitcoin koelde 0,9% af tot $8657. De Zwitserse frank versterkte onverwacht tot een drie jaars hoogtepunt.

Financials drukken stemming

Bij de hoofdfondsen ging Galapagos (+1,2%) aan kop. Het biotechnologiebedrijf breidde samenwerking uit met een Canadese branchegenoot voor zijn medicijn tegen bindweefselvorming.

De Chinese ambassadeur in Nederland waarschuwde dat de relatie tussen de landen gevaar loopt als het kabinet de exportvergunningen van chipmachines van ASML (+0,8%) naar China blijft blokkeren.

Chemiebedrijf DSM stond wederom onderin met 1,6% verlies, achter financials NN Group (-2,9%), ING (-0,8%), Aegon (-0,6%) en ABN Amro (-0,5%). ASR (-2,1%) stootte bankklanten af naar Van Lanschot Kempen.

Technologie-investeerder Prosus (-0,4%) gaf aan voor bijna $1,3 miljard obligaties uit te geven. Tankopslagbedrijf Vopak steeg 0,3% kreeg een koersdoelverhoging Jefferies, dat al een kopen-advies hanteert.

Bij de middelgrote fondsen meldde ASMI (+10%) dinsdag nabeurs een „veel beter dan verwachte orderstroom” (NIBC) dan afgegeven bij de derdekwartaalcijfers. Besi ging op ASMI’s slippen mee met 3% koerswinst.

Air France KLM leidde hier de verliezers dankzij 1,2% koersverlies. De Haagse zakenbank NIBC steeg 1,3%: het schrapt vijftig banen in zijn kapitaalmarktactiviteiten. Een voorziening van €9 miljoen krijgt geen gevolgen voor het dividend, benadrukt NIBC.

Bij de smallcaps had Vivoryon opnieuw een goede dag met 6% winst.

Laadpalenfabrikant Alfen (+5%) meldde een meerjarencontract van Enexis Netbeheer.

Telecombedrijf Veon bevestigde in gesprek te zijn met UCom over de verkoop van zijn activiteiten in Armenië. Dinsdag meldde het concern zich met uitgifte van $300 miljoen aan obligaties.

