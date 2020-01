Verzekeraars houden AEX van winst af

De AEX-index noteerde rond kwart voor drie fractioneel hoger bij 611,44 punten. De AMX-index was goed op dreef en koerste 1,4% hoger bij 941,45 punten.

De DAX-index in Duitslanden de CAC-40 in Frankrijk keken tegen kleine verliezen aan.

Wall Street ging op de rem. Berichten dat Washington niet van plan zou zijn om eerder opgelegde importtarieven op Chinese goederen snel terug te draaien zorgden voor terughoudendheid. De heffingen zouden pas bij een fase 2-handelsdeal worden geschrapt, mogelijk pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november. „De voorlopige handelsdeal tussen China en Amerika was vooral ter voorkoming van nieuwe importheffingen op onder meer smartphones”, stelt Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen. „ De importheffingen vanuit China die blijven bestaan zullen de Amerikaanse economie niet zo veel pijn gaan doen.”

Reuters meldde eerste details van de fase1-deal, met $32 miljard extra aan landbouwproducten die China uit de VS koopt, $80 miljard aan industriële producten en $50 miljard aan energieproducten.

Versteeg benadrukt dat met de teruggekeerde rust rond het conflict tussen Amerika en Iran de aandelenmarkten de weg weer omhoog hebben gevonden. Hij gaat er van uit dat vooral techfondsen met steun van de komende resultaten de kar blijven trekken. „ Zo kwam er gunstig nieuws voor Apple uit China waar de verkopen vab iPhones in de voorbije maand goed liepen.”

Vanavond staan het ’Beige Book’ van de Fed op de agenda. „Geen spannende cijfers”, aldus ING’s Simon Wiersma. Kwartaalcijfers van BlackRock, Bank of America, US Bancorp, United Health en Goldman Sachs zullen volgens hem wel kleur geven.

Financials zwakgestemd

Bij de hoofdfondsen ging Galapagos (+1,7%) aan kop. Het biotechnologiebedrijf breidde samenwerking uit met een Canadese branchegenoot voor zijn medicijn tegen bindweefselvorming.

De Chinese ambassadeur in Nederland waarschuwde dat de relatie tussen de landen gevaar loopt als het kabinet de exportvergunningen van chipmachines van ASML (+0,7%) naar China blijft blokkeren. Versteeg noemt de ophef erg overdreven. „Het gaat slechts om één EUV-machine die China wilde gebruiken voor onderzoek en om er mee te leren werken. De andere machines van ASML mogen gewoon zonder exportvergunning worden geleverd.”

Chemiebedrijf DSM stond wederom onderin met 1,6% verlies.

Ook de financials stonden onder druk mede doordat in de VS de langlopende rente op de kapitaalmarkten de opgaande lijn heeft onderbroken en weer is teruggevallen tot onder de 1,8%. NN Group (-3,3%), ING (-1,3%), Aegon (-1,6%) en ABN Amro (-1,2%). ASR (-2,2%) stootte bankklanten af naar Van Lanschot Kempen.

Technologie-investeerder Prosus (-0,4%) gaf aan voor bijna $1,3 miljard obligaties uit te geven. Tankopslagbedrijf Vopak steeg 0,3% kreeg een koersdoelverhoging Jefferies, dat al een kopen-advies hanteert.

Bij de middelgrote fondsen blonk ASMI uit met en schoot 10,1% omhoog. Beleggers reageerden enthousiast op de melding van de toeleverancier aan de chipindustrie dinsdag nabeurs over een „veel beter dan verwachte orderstroom” (NIBC) dan afgegeven bij de derdekwartaalcijfers. Besi ging op ASMI’s slippen mee met 4,2% koerswinst.

Air France KLM leidde hier de verliezers met een 2% koersdaling.

Bij de smallcaps had Vivoryon, het voormalige Probiodrug een stralende dag met 8% winst.

Alfen vervolgde met een koerssprong van 8,9% de weg omhoog stevig voort. De laadpalenfabrikant meldde een meerjarencontract van Enexis Netbeheer.

Telecombedrijf Veon (+0,8%) bevestigde in gesprek te zijn met UCom over de verkoop van zijn activiteiten in Armenië. Dinsdag meldde het concern zich met uitgifte van $300 miljoen aan obligaties.

De Haagse zakenbank NIBC steeg 4,5%: het schrapt vijftig banen in zijn kapitaalmarktactiviteiten. Een voorziening van €9 miljoen krijgt geen gevolgen voor het dividend vanwege het ’sterke’ operationele resultaat, benadrukt NIBC.

