Lichtpuntje voor Nationale Ballet

Advocatenkantoor Houthoff verlengt het hoofdsponsorschap van Nationale Opera & Ballet voor een nieuwe periode van minimaal 1,5 jaar aan elkaar. „Niet alleen zijn wij blij met onze samenwerking met de internationale topgezelschappen, wij zien het ook als onze verantwoordelijkheid om juist nu de continuïteit van de podiumkunsten in het geding is, onze steun te blijven geven”, legde Edward de Bock, managing partner bij Houthoff, uit.

Sinds 2018 zijn Houthoff en Nationale Opera & Ballet aan elkaar verbonden. Beide partijen kijken terug op een succesvolle samenwerking in de afgelopen drie jaar, waarin het raakvlak tussen de culturele en juridische wereld voor bijzondere initiatieven en evenementen zorgde. Voor het verlengde sponsorschap is het de ambitie om de samenwerking verder te verdiepen en elkaar als partijen nog meer te versterken in expertise.

„We zijn enorm verheugd dat Houthoff zich ook voor de komende tijd aan ons verbindt. Het onderstreept nog eens extra het belang van kunst en cultuur in Nederland en daarbuiten. Juist in de coronacrisis kunnen wij alle steun goed gebruiken”, aldus Sophie de Lint, directeur De Nationale Opera en Ted Brandsen, directeur Het Nationale Ballet. Houthoff is de eerste hoofdsponsor sinds de fusie van het theater in 2013.

Het oeuvre van choreograaf Hans van Manen neemt een zeer belangrijke plaats in binnen het repertoire van Het Nationale Ballet. Een oeuvre waar het gezelschap steeds weer uit kan putten en op zaterdag 27 en zondag 28 februari doet Het Nationale Ballet dat opnieuw. In een nieuw online programma zijn liefst zes balletten te zien uit de schatkist van de grootmeester van de Nederlandse dans. Het programma getiteld Hans van Manen Variations, toont een zestal van zijn meest iconische werken: Adagio Hammerklavier, Sarcasmen, Trois Gnossiennes, Déjà Vu, Two pieces for HET en Variations for two couples.

Het Nationale Ballet danst twee online voorstellingen van het programma - tickets 12,50 euro - vanaf 15 uur die beide live worden gestreamd, rechtstreeks vanuit Nationale Opera & Ballet. Beide dagen danst een andere cast, om zoveel mogelijk dansers van het gezelschap de kans te geven hun interpretatie van het werk van Van Manen te tonen aan het publiek.