Eurocastle verkoopt deel belang doValue

Eurocastle verkoopt zo'n 5 miljoen aandelen doValue aan institutionele beleggers. Dat gebeurt door middel van een zogeheten acclerated bookbuilding.

DoValue was de grootste investering van Eurocastle dat een belang had van ongeveer 25 procent. Daar blijft na de verkoop nog 18,8 procent van over. Voor dat belang is de investeerder een lock-upperiode van negentig dagen overeen gekomen.