Futures: AEX begint hoger met drukke cijferdag

Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winst openen na de flinke verliesbeurt een dag eerder. De aandacht blijft uitgaan na de scherpe daling van de olieprijzen en de bedrijfsresultaten. Op het Damrak kwamen onder meer de AEX-bedrijven AkzoNobel, ASMI, Heineken en Randstad met kwartaalberichten.

Uitzendconcern Randstad boekte in de tweede helft van maart bijna een derde minder omzet. Doordat in Europa en de Verenigde Staten lockdown-maatregelen van kracht waren vanwege de coronapandemie, kelderden de vergoedingen voor uitzendwerk. Topman Jacques van den Broek verwacht nog moeilijkere omstandigheden in het lopende tweede kwartaal, maar veel is nog onduidelijk.

AkzoNobel

Ook AkzoNobel vreest dat de impact van de virusuitbraak en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan in het tweede kwartaal duidelijker te voelen zal zijn. Het verfconcern zag de omzet in het eerste kwartaal met 6 procent dalen. Het bedrijf had eerder al zijn financiële doelstellingen voor dit jaar laten varen vanwege de crisis.

Bierbrouwer Heineken kondigde aan geen interimdividend te betalen en de bonussen voor topmanagers te schrappen. Het bedrijf zag het biervolume in het eerste kwartaal afnemen en voorziet een verdere afname in het lopende kwartaal. Heineken verwacht de gevolgen van de coronacrisis ook nog in de tweede jaarhelft te voelen.

ASMI heeft naar eigen zeggen een solide eerste kwartaal achter de rug. De gevolgen van de virusuitbraak voor de chiptoeleverancier bleven beperkt en zowel omzet als nieuwe orders zaten aan de bovenkant van de uitgesproken verwachting. Ook in het tweede kwartaal verwacht het bedrijf weinig problemen, al zijn er iets meer onzekerheden door de coronapandemie.

Basic-Fit snijdt

Sportschoolketen Basic-Fit boekte in het eerste kwartaal meer omzet. Door de coronacrisis zijn sinds half maart echter alle fitnessclubs van het bedrijf dicht. Daarom heeft Basic-Fit het mes in de kosten gezet. Ook regelde het bedrijf een extra lening om de crisis door te komen. De vooruitzichten over dit jaar trok Basic-Fit in.

ICT Group merkt langzaamaan ook de impact van de coronacrisis. In het eerste kwartaal bleef de automatiseerder nog enigszins gevrijwaard van de negatieven gevolgen. Maar doordat er minder orders bij het bedrijf binnenstromen zal het virus in het lopende kwartaal wel doorwerken in de resultaten.

WDP verwacht dat de coronacrisis vooralsnog maar beperkt invloed zal hebben op de resultaten. In een tussentijds handelsbericht meldde het logistiek vastgoedfonds goed gepositioneerd te zijn om de crisis te doorstaan. De verwachting voor de operationele winst werd licht neerwaarts bijgesteld.

De euro was 1,0853 dollar waard, tegen 1,0864 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie voor levering in juni daalde 6,3 procent tot 10,84 dollar. Brentolie kostte 15,5 procent minder op 16,24 dollar per vat.