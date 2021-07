Sligro ziet krachtig herstel bij vakantie- en pretparken

„In de eerste helft van dit jaar hebben we te maken gehad met een lockdown van twintig weken. Onze klanten, waaronder veel in de horeca, zaten toen op slot. Maar we zien sinds de versoepelingen dat consumenten hunkeren naar vertier”, zegt ceo Koen Slippens.

De omzet daalde in de eerste zes maanden met ruim 16% tot €788 miljoen. Onderaan de streep boekte Sligro een verlies van €4 miljoen.

Volgens cfo Rob van der Sluijs zit de omzet van Sligro momenteel ongeveer 34% onder het niveau van voor de coronacrisis. „In het eerste kwartaal was dit zelfs 40% en in het tweede kwartaal 25%. De goede trend is ingezet.”

Van der Sluijs benadrukt er al sprake is van een krachtig herstel in juni nu er versoepelingen zijn doorgevoerd. „Dat zien we vooral terug bij restaurants, toeristenhotels, vakantieparken, maar ook bij pretparken zoals de Efteling en Beekse Bergen.”

Toch zijn er ook zorgen nu thuiswerken na corona de norm zal blijven. „En dat heeft vooral gevolgen voor de bedrijfscatering in kantoorpanden. Een grote groep mensen zal sowieso een dag in de week thuiswerken. daardoor zal onze volume met zo’n 20% afnemen. De hogescholen en universiteiten zijn nog maar beperkt open geweest en datzelfde geldt voor sportkantines. het is afwachten hoe zich dat na de zomer ontwikkelt. Evenementen blijven ook onzeker, maar dat zal op de lange termijn zeker aantrekken.”

Voorzichtiger

Sligro verwacht ondanks de recente toename van het aantal besmettingen, geen grootschalige herinvoering van beperkende maatregelen. Van der Sluijs: „Wij denken dat het punt is gekomen dat overheden daar voorzichtiger mee worden, aangezien er ook op grote schaal gevaccineerd wordt. Daar maken we onze planning op, maar we houden rekening met alle scenario’s, zodat we snel kunnen schakelen.”

Sligro verwacht dat de prijzen verder zullen stijgen vanwege de schaarste in grondstoffen en personeel. „De prijzen van producten als staal en plastic gaan omhoog en dat geldt ook voor de transportkosten voor alles dat uit Azië komt. De hele markt heeft daar last van. Daar komt bij dat er ook een tekort is aan personeel, aangezien veel werknemers uit Oost-Europa zijn teruggekeerd naar hun thuisland.”

Het levensmiddelenbedrijf wil geen uitspraken doen over de financiële resultaten voor de rest van het jaar. „Er heerst nog onzekerheid, maar als het vaccineren werkt dan krijgen we te maken met herstel. En dan kan het hard gaan qua volumes”, aldus ceo Slippens.