Geldautomaten krijgen systeem dat geld waardeloos maakt bij plofkraak

Enorme ravage bij een plofkraak eind november in Maastricht. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In alle stilte worden de eerste geldautomaten uitgerust met een techniek om de inhoud van de kluis te vernietigen bij een plofkraak. Elke flappentap met een bovenwoning is over drie maanden van de veiligheidstechniek voorzien.