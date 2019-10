Winkelverkopen Duitsland licht omhoog

De stijging was minder sterk dan verwacht, want economen rekenden in doorsnee op een toename van de detailhandelsverkopen met 0,2 procent. In augustus stegen de verkopen nog met 0,5 procent.

Op jaarbasis klommen de verkopen van Duitse winkeliers in september met 3,4 procent. Hier werd in doorsnee een toename met 3,3 procent voorspeld door economen.