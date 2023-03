Helft elektrische rijders ruilt stekkerbak in voor fossiele auto als fiscale voordelen wegvallen

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). „Wij hebben nog niet eerder gezien dat financiële overwegingen zo belangrijk waren in de keuze voor een elektrische auto”, zegt Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders.

Na 2025 stoppen de voordelen voor elektrisch rijden en zijn de kosten van motorrijtuigenbelasting (mrb) en bijtelling hoger dan voor een vergelijkbare brandstofauto. Dat komt omdat de bijtelling gebaseerd is op aanschafkosten en die liggen hoger voor een elektrische auto. De mrb is gebaseerd op gewicht. Een elektrische auto is door de batterij honderden kilo’s zwaarder dan brandstofauto’s in een vergelijkbare klasse.

Aanschafprijs

„De aanschafprijs van elektrische auto’s gaat wel lager worden dan die van brandstofauto’s, maar dat is nog niet in 2025”, weet Van Biezen. „Dus de aanschafprijs compenseert dan nog niet hogere kosten voor mrb en bijtelling.”

Voor particuliere elektrische rijders is vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (mrb) de belangrijkste prikkel om te kiezen voor een stekkerauto. Als die wegvalt, zegt de helft van de particuliere elektrische rijders niet langer te kiezen voor een stekkerauto.

Voor de zakelijke automobilist is de verlaagde bijtelling verreweg de belangrijkste financiële stimulans om te kiezen voor elektrisch. Van de zakelijke leaserijders met een elektrische auto zegt 44 procent weer te kiezen voor een model op brandstof als het bijtellingsvoordeel na 2025 afloopt.

„De snelle afbouw leidt dus niet alleen tot minder nieuwe elektrische auto’s in het wagenpark, maar ook tot mensen die weer afhaken”, zegt Maarten van Biezen. „Dan gaan we de klimaatdoelen niet halen.”

Klimaatbeleid

Het kabinet moet voor de zomer een besluit nemen over eventueel aanvullend klimaatbeleid. De Vereniging Elektrische Rijders stelt voor om het gewicht van de batterij niet mee te tellen bij de vaststelling van de mrb en de bijtelling lager te houden zolang de aanschafprijs van elektrische auto’s nog boven die van fossiel aangedreven voertuigen ligt.

Van Biezen: „Daarmee zorg je in ieder geval dat rijden in een elektrische auto niet duurder wordt dan in een auto met verbrandingsmotor. Dat is namelijk de kwestie voor een automobilist. Maar als het kabinet dat wil regelen, moeten ze wel heel snel zijn, eigenlijk al bij de voorjaarsnota.”