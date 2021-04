Column: centrale banken zijn blind voor inflatie – en dat is levensgevaarlijk

Hout. Maïs. Tarwe. Koper. Aluminium. Cacao. Koffie. Sinaasappelsap. Sojabonen. Suiker. Vlees. Katoen. Noem een grondstof, metaal of de landbouwvariant, en de kans is groot dat de prijs niet alleen aanmerkelijk hoger ligt vergeleken met eind vorig jaar of een jaar geleden maar dat de prijs in jaren niet zo hoog is geweest, soms wel sinds 2010. De prijzen liggen tientallen procenten hoger.