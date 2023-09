Duitse economie is redelijk ziek

Bijna 25 jaar na een veelbesproken coververhaal waarin The Economist de Duitse economie aanwees als de zieke man van Europa, maakte het Britse zakenblad zich onlangs op zijn omslag opnieuw zorgen over de gezondheid van de grootste Europese economie. Een derde wirtschaftswunder zit er niet in, denken experts.

De regering van bondskanselier Olaf Scholz kwam na een beraad op Schloss Meseberg met een stimuleringsplan, maar volgens werkgevers is het ’niet genoeg’. Ⓒ foto ANP/HH