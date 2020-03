’Forse toename faillissementen’

Zij voorzien ook dat de economische groei komend kwartaal mondiaal met 15% krimpt. Die economische daling is fors: begin dit jaar hadden dezelfde onderzoekers groei van 2,4% geraamd voor de mondiale economie. Nu stellen ze dat cijfer bij naar 0,8% groei, specifiek voor de VS gaan de onderzoekers uit van 0,5% groei.

De kredietverzekeraar geeft doorgaans een goed beeld van de te verwachten groei: het ziet aan het oplopen en inzakken van betalingstermijnen hoe bedrijven wereldwijd bewegen. Euler Hermes gebruikt de doorlopend bedrijfsdata van veertig miljoen bedrijven.

De eurozone gaat de recessie in, met een negatieve groei van -1,8%, berekenen Euler Hermes en Allianz Group. Dat is nog inclusief de maatregelen die overheden en centrale banken hebben genomen om de corona-crisis te bestrijden in hun economie.

Kort en hevig

„We verwachten een korte, scherpe wereldwijde recessie - met meteen daarna een fors herstel”, aldus directeur Walter Toemen van Euler Hermes. „Door de inhaalvraag in de rest van het jaar zal een groot deel van de business die op dit moment verloren gaat, weer worden goedgemaakt.”

Toemen van kredietverzekeraar Euler Hermes, dat een scherpe recessie met een fel herstel verwacht. Ⓒ FOTO EULER HERMES

De recessie zou dan eind dit jaar weer achter ons zijn. Kredietverzekeraar Euler Hermes ziet dat de financiële situatie bij veel bedrijven ’zorgelijk’ is geworden. Vooral in de reiswereld, horeca, onder winkelketens en in de transport krijgen toch al zwakke bedrijven het erg zwaar. „De groeispurt na de recessie zal voor een aantal bedrijven te laat zijn. Specifiek voor bedrijven met weinig liquiditeit zal het moeilijk zijn de huidige periode te overbruggen”, zegt Toemen.

"We moeten eerlijk zijn: een aantal gaat binnenkort omvallen"

„We moeten eerlijk zijn: een aantal gaat binnenkort omvallen”, aldus Mike Reynolds, directeur Noord-Europa bij Euler Hermes, dat bedrijfsklanten in 55 landen tot in het mkb verzekert tegen wanbetaling of faillissementen van leveranciers.

De economie heeft last van het sneeuwbaleffect dat de uitbraak van het coronavirus in China, de tweede economie ter wereld, veroorzaakte. Omdat vraag en aanbod werden geraakt, kwamen bedrijven in geldproblemen.

Veel bedrijven krijgen momenteel nog wel steun van zakenpartners, maar zijn toch te zwak om te kunnen overleven, stelt Reynolds. De betalingstermijnen worden opgerekt.

Momenteel ziet Euler Hermes de trend van een toename van het aantal klanten dat weigert goederen in ontvangst te nemen. Toemen: „Omdat zij, door alle vertragingen, er helemaal geen of niet volledig gebruik van gaan maken. Dat zal ongetwijfeld gaan leiden tot een toename van juridische gevechten de komende tijd.”

Nederland sprint eruit

De toename komt bovenop een opmars in faillissementen en wanbetalingen. In 2019 zag het al een toename in de al opwaarts bewegende trend van wanbetalingen met nog eens 9% op jaarbasis. Nederland staat volgens een rapport van de kredietverzekeraar begin maart op de derde plaats van economieën die het hardst worden geraakt door het corona-virus. Bovenaan zijn lijst met landen staan Taiwan en Zuid-Korea, daarna volgt Nederland.

Euler Hermes becijferde begin maart dat er door het coronavirus elk kwartaal voor $320 miljard verloren gaat aan handel in goederen en diensten. Vooral de Rotterdamse haven voelt de pijn, 45% van alle containers komt uit Azië.

Het kredietverzekeraar zegt vanwege de extreme omstandigheden de incasso’s bij bedrijven die niet betalen met een maand op te schuiven. „Dat betekent dat ze meer cash hebben, bijvoorbeeld om hun klanten waaronder ook zzp’ers te kunnen blijven betalen”, aldus Taylor van Euler Hermes, dat in 2018 €2,8 miljard omzet boekte.

Meer cash beschikbaar

Ook hoeven de bedrijven de verzekeringspremie en de fee tot eind april niet te betalen. In de praktijk betekent dat ze de factuur aan Euler Hermes even kunnen laten liggen. „Ze kunnen zich dan op hun bedrijfsvoering concentreren met meer cash voorhanden.”

Veel Nederlandse ondernemers, vooral die zaken doen met bedrijven in Spanje en Italië waar veel bedrijven op slot zitten, hebben bij doorlopende kosten behoefte aan verlengde krediettermijnen.