De recente verkoopgolf bij techaandelen is zeer waarschijnlijk geen opmaat naar een zware correctie vergelijkbaar met het knappen van de zeepbel in de lente van 2000. Het huidige renteklimaat is immers heel anders dan aan het begin van de eeuw, stelt Kristina Hooper van vermogensbeheerder Invesco.