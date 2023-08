Column: Amerikanen moeten vaarwel zeggen tegen hoogste kredietstatus

Er zijn drie toonaangevende kredietwaardigheidsbeoordelaars in de wereld: Moody’s, S&P en Fitch Ratings. Deze maand maakte Fitch bekend de kredietwaardigheid van de VS te verlagen van de hoogst mogelijke score, AAA, naar een treetje lager, AA+. S&P deed dat in 2011 al. Alleen bij Moody’s kan de VS nog bogen op de hoogste score. Maar of dat zo zal blijven, is maar zeer de vraag.

De Verenigde Staten verloren deze maand de hoogste kredietstatus AAA bij Fitch. Dat kan op termijn leiden tot een hogere rente voor als de Amerikaanse overheid geld wil lenen. Ⓒ ANP/HH