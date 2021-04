Chiptekort slaat over naar wasmachines, broodroosters en tv’s

Premium Binnenland

Eerste korte Marsvlucht smaakt naar meer: ’Een gebroeders Wright-moment’

Het was de eerste helikoptervlucht op een andere planeet. Opstijgen naar drie meter hoogte, een draai, een zwart-witfoto naar beneden en binnen een minuut weer terug op Mars. Meer was het niet, de eerste vlucht van Ingenuity boven de rode planeet. Maar de proefvlucht laat zien dat the sky is the lim...