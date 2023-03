Carrièredagen groen: student met ’klimaatangst’ wil geen Shell zien

„We kunnen een statement maken door alleen maar vertegenwoordigers van duurzame bedrijven te laten spreken. Want hoewel de UU nog steeds banden heeft met de fossiele industrie, kunnen wij als onafhankelijk team laten zien dat we binnen de universiteit echt wel ons best doen om duurzamer te werk te gaan”, zegt Valéry Oude Groen-van Rijswijk, teamleider van Career Services van de universiteit, tegen de nieuwswebsite van de universiteit.

Goede baan

„En door enkel duurzame bedrijven op de carrièredagen te laten komen, willen we aan studenten laten zien dat er genoeg goede kansen zijn in de duurzaamheidssector. Dat je echt niet bij Shell terecht hoeft te komen voor een goede baan.” In het verleden was de oliereus wel aanwezig op de carrièredagen van de universiteit. Ook sponsort het bedrijf de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging.

Oude Groen-van Rijswijk weet vanwege haar lidmaatschap van de universiteitsraad hoe belangrijk duurzaamheid voor de Utrechtse studenten is, vertelt ze. „Wij zien dat studenten met zogenoemde ecofear (klimaatangst) verschijnen bij de studentpsychologen en studieadviseurs.” Hiermee bedoelt ze dat studenten zich zo veel zorgen maken om het klimaat en het voortbestaan van de planeet dat het hen mentaal dwarszit.

Een woordvoerder van Shell laat weten het jammer te vinden. „Wij werken juist samen met universiteiten aan de energietransitie.” Het merendeel van de bedrijfsinvesteringen in schonere vormen van energie wordt in Nederland gedaan door ondernemingen met een ’fossiel’ verleden, stelt de woordvoerder.