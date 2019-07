'Hogere bierverkopen Heineken'

De analisten gaan er in doorsnee van uit dat Heineken het verkoopvolume op eigen kracht met 4,5 procent heeft opgevoerd ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018. Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa zijn de belangrijkste aanjagers voor de groei. In al die regio's wordt een plus van bijna 7 procent verwacht. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de groei in Azië fors aan het vertragen is. Een jaar geleden was de groei in die regio bijna twee keer zo hoog als de huidige schatting.

Ook in Noord- en Zuid-Amerika zal Heineken naar verwachting meer bier slijten. Voor deze twee regio's wordt een plus van 3,7 procent voorspeld door de consensus. De volumegroei in Europa zal een bescheiden 0,6 procent zijn.

Investeren

Kenners bij KBC Securities waarschuwen voor een wat tragere groei van Heineken in het tweede kwartaal omdat de vergelijkingsbasis vorig jaar bijzonder sterk was. De bierbrouwer wist veel bier te verkopen dankzij het wereldkampioenschap voetbal in Rusland en het goede weer. KBC blijft positief aankijken tegen Heineken vanwege het groeipotentieel op de lange termijn en de sterke aanwezigheid in opkomende markten.

Analisten bij Jefferies zijn de laatste tijd optimistisch over Heineken. De zakenbank denkt dat de prognoses voor de resultaten over het hele jaar opwaarts bijgesteld kunnen gaan worden.

Hoewel Heineken begin dit jaar aangaf voornamelijk via de al bestaande merken te groeien, deed het een paar aankopen in het afgelopen kwartaal. Zo investeerde de bierbrouwer in de Amsterdamse craftbrouwer Oedipus, bekend van namen als Mannenliefde en Thai Thai. Ook nam Heineken een meerderheidsbelang in de Ecuadoraanse brouwer Biela y Bebidas del Ecuador.