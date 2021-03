D-reizen sleept garantiefonds SGR en Staat voor de rechter

Dinsdag eist D-reizen in kort geding een gelijke behandeling. Dat zegt topman Jan Henne De Dijn van de DRT Groep, die behalve D-reizen ook reiswinkels van VakantieXperts runt – totaal meer dan driehonderd. Henne De Dijn stelt dat de voorwaarden om toegang te krijgen tot het voucherfonds onduidelijk zijn. „De overheid heeft beloofd dat alle levensvatbare reisondernemingen er gebruik van mogen maken. Daar hoort D-reizen ook bij. Toch staan we nu in de kou.”

Het voucherfonds gaat om staatsleningen van 400 miljoen euro, om 80 procent van de voucherwaarde van een half miljoen Nederlanders te financieren. Zij willen geen nieuwe pakketreis boeken, maar hun geld terug. Hun SGR-gedekte vouchers zijn een jaar geldig. Vanaf deze week lopen ze stapsgewijs af en zijn alle reisbedrijven verplicht hun klanten schadeloos te stellen. Zonder voucherfonds, waarvoor Brussel nog groen licht moet geven, is dat financieel voor veel reisondernemingen onmogelijk.