’Verkopen via internet hard gegroeid tot ruim €30 miljard’

Er werden in totaal 373 miljoen aankopen via het internet gedaan, goed voor een stijging van 13%. Hiermee was €30,6 miljard gemoeid, wat 16% meer is dan een jaar eerder. Ook het bedrag dat een consument online besteedt, is toegenomen. Dat was eerst €1900 per persoon, maar kwam vorig jaar uit op €2180.

„Consumenten raken er dus aan gewend om steeds meer geld online uit te geven”, merkt Thuiswinkel.org-directeur Marlene ten Ham op. Ze wijst er in een verklaring op dat de online aankopen van producten en diensten wel afwijkende bewegingen lieten zien. „Tijdens de lockdowns zien we stijgingen in de productaankopen, tijdens de versoepelingen juist in de aankopen van diensten.”

Reizen en boodschappen

Als gekeken wordt naar soort verkopen was sprake van de sterkste groei bij de aanschaf van pakketreizen, vliegtickets en hotels. Waarschijnlijk herstelde deze categorie vooral van 2020, het jaar waarin de reissector wereldwijd sterk onder druk kwam te staan. De populariteit van online boodschappen is ook toegenomen. Verder komt naar voren dat veruit de meeste aankopen met iDEAL zijn afgerekend.

De webwinkelbranche verwacht dat de onlinebestedingen van Nederlanders dit jaar blijven toenemen. Maar zulke sterke groeicijfers als afgelopen jaar liggen volgens Ten Ham niet voor de hand. Zij denkt dat het groeitempo weer de vorm aanneemt van voor de coronapandemie.