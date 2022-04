Ook Nederlander onder PostNL-gevangenen, ambassadeur op bezoek

Vrijdag bepaalde een rechter nog dat Van Rillaer en operations manager De Bruin maandag op vrije voeten zouden komen. Maar tegen de vrijlating van de twee toplieden ging justitie in beroep. De uitspraak volgt binnen maximaal twee weken. Tot die tijd moet het duo in de gevangenis van Mechelen blijven. De omstandigheden hier zijn niet te vergelijken met Nederland. Zo zitten er vier gevangenen in tweepersoonscellen en krijgen de PostNL-medewerkers slechts een keer per dag eten.

Kruistocht

De Belgische justitie voert al langer een kruistocht tegen buitenlandse pakketbezorgers vanwege vermeende misstanden bij hun onderaannemers. Vorige week viel de politie binnen in drie vestigingen van PostNL België. Daarbij werden in totaal negen mensen opgepakt en twee depots verzegeld.

Na enkele uren werden zes medewerkers weer vrijgelaten, onder hen iemand die nog maar net in dienst was. Drie topmanagers werden overgebracht naar de gevangenis. Ze zouden worden verdacht van mensenhandel, valsheid in geschrifte en leiding geven aan een criminele organisatie.

’Intimiderend’

Het hoofdkwartier van PostNL kijkt met verbijstering naar de gang van zaken. In een brief aan klanten schrijft Benelux-directeur Liesbeth Kaashoek dat het gaat om ’ernstige en niet-onderbouwde beschuldigingen’. „Voor onze mensen is deze handelswijze van de Belgische justitie buitengewoon intimiderend. (…) PostNL vindt deze handelswijze buiten iedere proportie en onacceptabel.”

In november, uitgerekend in de drukke week van Black Friday, was er ook al een inval bij PostNL vanwege vermeende misstanden bij pakketbezorgers, zoals zwartwerk en deeltijdwerk. De pakketjes in België worden bezorgd door ruim tweehonderd onderaannemers. Bij marktleider Bpost, voor 51% in handen van de Belgische staat, zijn geen invallen geweest.

De Belgische regering werkt inmiddels aan wetgeving om bedrijven te verplichten om het gros van de bezorgers zelf in dienst te nemen. Dit zal naar verwachting vooral nadelige gevolgen hebben voor buitenlandse concurrenten van Bpost.

Ambassadeur

Het ministerie van Economische Zaken in Den Haag laat in een reactie weten dat de Nederlandse ambassadeur in België, Pieter-Jan Kleiweg de Zwaan, op hun verzoek contact heeft gehad met de Belgische minister over deze ontwikkelingen op de postmarkt. De Nederlandse PostNL-gevangene krijgt consulaire bijstand van de ambassade, de ambassadeur is vorige week zelf op bezoek geweest in de gevangenis van Mechelen.