Dure eieren nemen flinke hap uit budget paasontbijt

Gemiddeld lagen de prijzen voor voedingsmiddelen in februari, de laatste maand waarover het CBS gedetailleerde cijfers heeft, 17,9% hoger dan in 2022. Vorig jaar dachten we al dat de prijsstijging flink was, toen stond de inflatieteller op 5%. Dit jaar spant de kroon. Zo is brood in de afgelopen twaalf maanden 22% duurder geworden. Het likje boter is 26% duurder, en de plak kaas kost zelfs 30% meer.

Zoetekauwen

Zoetekauwen ontsnappen ook niet aan de ’paasinflatie’: jam, marmelade en honing waren in februari 22,5% duurder dan een jaar daarvoor. En juist op de gezonde toer gaan is ook niet direct goed voor de portemonnee: de prijs van yoghurt (+24%) en ontbijtgranen (+18%) zijn allebei harder gestegen dan gemiddeld.

Hét paasproduct bij uitstek - een eitje - is in een jaar tijd ruim 26% duurder geworden. Snufje zout erop? De prijsstijging daarvan valt nog enigszins mee, maar is met 15% ook nog best gepeperd. De prijsstijging van chocolade valt zo bezien met een kleine 12% weer mee. Wie de kater wil wegspoelen, is beter uit met thee (+6%) dan met koffie (+15%) of vruchtensap (+11%).

Prijsverhogend

Econoom Marten van Garderen van ING geeft als verklaring dat zowel de hogere energiekosten dit jaar én de gestegen loonkosten flink doorwerken in de prijzen. „En voor de eieren is vogelgriep een boosdoener. Daardoor zijn er minder eieren dan normaal, wat prijsverhogend werkt.’