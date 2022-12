Personeelstekort: fiscus kan minder controles uitvoeren

Een woordvoerder van de Belastingdienst bevestigt berichtgeving van het AD hierover.

Al is de woordvoerder het niet helemaal eens met de conclusie van de krant dat belastingplichtigen erop zouden kunnen speculeren dat zij makkelijker met hun aangifte kunnen sjoemelen. „Er wordt steeds meer energie gestoken in de controle vooraf, dus de vooraf ingevulde aangifte. Daarmee voorkomen we ook veel fouten in de aangiftes.” Ook zijn er digitale controles die fouten opsporen, en worden er nog steeds steekproeven gedaan. „Maar de kans is wel kleiner, dat klopt”, erkent de woordvoerder.

Minder boetes

Werden er in 2016 nog ruim 600.000 controles gedaan, vorig jaar waren dat er iets meer dan 200.000. Ook werden er minder boetes uitgedeeld. In 2019 waren deze nog goed voor €325 miljoen, in 2021 was dat meer dan gehalveerd naar €157 miljoen.

Voor het aankomende aangifteseizoen, vanaf 1 maart 2023, is de fiscus wel klaar, benadrukt de woordvoerder. Ook zal de Belastingdienst het aantal controles weer kunnen opvoeren als het personeelstekort is weggewerkt en de problemen rond toeslagen en vermogensrendementsheffing uit de weg zijn gewerkt. Staatssecretaris Marnix van Rij heeft hiervoor een actieplan gelanceerd.