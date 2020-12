'Japanse eigenaar Robeco stapt in duurzame energie Spanje'

Het in Tokio gevestigde Orix zou 80 procent van de stukken van Elawan in handen krijgen. Het koopt de stukken van industrieconcern Acek en het management van Elawan. Daarbij beloven de Japanners op termijn ook een kapitaalinjectie te doen in het Spaanse energieconcern. Alles bij elkaar is met de deal volgens de ingewijden bijna 800 miljoen euro gemoeid.

Orix is wereldwijd aanwezig in onder meer het bankwezen en in de vastgoedsector. Met de overname van Elawan breidt het bedrijf zijn portefeuille op het gebied van hernieuwbare energie stevig uit. In september namen de Japanners een belang van 20 procent in de Indiase duurzame producent van energie Greenko Energy. Daarmee was een bedrag van omgerekend ruim 800 miljoen euro gemoeid. Verder zou Orix ook op soortgelijke investeringen in Noord-Amerika azen.

Wind- en zonne-energieprojecten

Elewan, dat in 2007 werd opgericht, ontwikkelt en exploiteert wind- en zonne-energieprojecten in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf heeft 714 megawatt aan projecten operationeel en meer dan 460 megawatt in aanbouw. De ontwikkelingspijplijn is gevuld met meer dan 10.000 megawatt aan projecten.

Een woordvoerder van Orix wilde niet op de geruchten reageren. Bij Acek in Madrid was niemand bereikbaar voor commentaar.