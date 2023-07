’Als wij klimaatproblemen niet snel oplossen, krijg je het tienvoudige aan natuurrampen’

De overheid moet Nederlanders een klimaatbudget geven, waarmee huishoudens sneller over kunnen op groene energie, zegt hoogleraar en oud-PvdA-staatssecretaris Rick van der Ploeg. „Dát we van kolen en olie af gaan is zeker. Maar je hebt als land beperkt tijd om van nieuwe technologie te profiteren”, zo bepleit hij een ’klimaatdividend’ uit staatskas of uit de inkomsten van emissierechten. „Die investeringen betalen zich later terug, reduceren onze uitstoot en jagen vernieuwingen aan.”

Van der Ploeg waarschuwt voor een versnelling van de opwarming met grote schade voor de economie. Ⓒ foto ANP/HH