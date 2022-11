Opera-primeur op Vrijthof

Tot het eind van deze maand reist de Maastrichtse orkestmeester van Wenen en Bratislava naar Belgrado en Skopje, om overal concerten te geven. Hij houdt het toegankelijke stuk tegoed, waarmee het rondtoerende gezelschap Opera Zuid vanavond (dinsdag) in Utrecht staat. ,,Ik wil doen wat ik kan, om Opera Zuid overeind te houden!”, verzekerde de enthousiaste Maastrichtse cultuurwethouder Frans Bastiaens.

,,Het is voor het eerst dat het in Nederland is te zien”, zei Opera Zuid-intendant Waut Koeken over het muzikale verhaal uit 1941. Het gaat over een zwaar gestreste hoofdredactrice van een populair modeblad. ,,Het is de sfeer van de film The devil wears Prada maar dan zestig jaar voordat de film verscheen”, zei Koeken. Zoals actrice Meryl Streep als hoofdpersoon de film draagt, zo schittert zangeres Maartje Rammeloo met haar stem in de opera.

Peter Noten (l.), Brigitte van Eck en Waut Koeken in de hal van het Theater aan het Vrijhof in Maastricht. Ⓒ De Telegraaf

Componist Kurt Weill (1900-1950) schreef Lady in the Dark in de Tweede Wereldoorlog in New York, nadat hij Hitler-Duitsland was ontvlucht. ,,Ook mijn oma vluchtte toen met mijn moeder uit Berlijn”, omschreef David Stern, dirigent van de Philharmonie Zuidnederland, zijn emoties bij het stuk. ,,In Duitsland maakte Weill atonale muziek, waarmee hij de lelijkheid van het leven wilde uitbeelden. Maar in Amerika schreef hij deze aansprekende, hoopvolle opera. In de VS zag hij hoe mooi het leven kan zijn en hij hoorde er opgewekte musical-muziek waarbij dit stuk goed aansluit, hoe cynisch het hier en daar ook is.”

David Stern met Maartje Rammeloo. Ⓒ De Telegraaf

Jan Wolter Wabeke (l.), Jan Swinkels (m.) en Mikos Pieters. Ⓒ De Telegraaf

Stefan Rosu, intendant van de Philharmonie Zuidnederland stapte na afloop trots als een pauw door de foyer. Muziekliefhebber en ontwerper Jan Swinkels merkte niettemin op: ,,Ik zou dit stuk ook weleens in Londen willen horen...” Samen met de top-jurist Jan Wolter Wabeke, toert ook hij met vrienden langs theaters, maar dan als publiek. ,,Brussel, Antwerpen, Keulen, zover is het niet!”, merkte hij op. ,,De Kölner Philharmonie is misschien nog beter dan Het Concertgebouw!”, voegde Wabeke eraan toe. Maar zij gaan net zo graag naar het Toon Hermans Theater in Sittard. ,,Wij vieren op 17 december ons éénjarig bestaan”, zei directeur Mikos Pieters: ,,Op Toons verjaardag.”

Peter Noten, programmeur van het Theater aan het Vrijthof, keek al uit naar de musical Lewieke, van het Mestreechs Volleks Tejater, die er speelt vanaf komend weekeinde. Het stuk in Maastrichts dialect is gebaseerd op de Britse musical Oliver.

Ivo Habets (l.), Marie Louise Martens en Stefan Rosu. Ⓒ De Telegraaf

