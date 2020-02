Aegon onderuit op rode AEX

Rond 10.45 uur stond de AEX-index 0,4% lager op 626,2 punten. De AMX noteerde 0,2% in de min op 979 punten. De koersenborden in Londen (-1%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,6%) kleurden eveneens rood.

Elders gaven de beurzen ook terrein prijs. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,1% lager. Wall Street gaat vanmiddag naar verwachting circa 0,5% lager van start. De Amerikaanse beurzen eindigden woensdagavond op recordniveau met plussen van 0,7% tot 0,9%.

De afgelopen dagen nam de vrees voor het coronavirus af op de financiële markten, maar vandaag schrokken beleggers toch weer even. In de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, heeft het virus in een dag tijd namelijk aan 242 mensen het leven gekost. Het aantal besmettingen steeg explosief met 14.840 door een nieuwe methode om het virus vast te stellen. In heel China zijn nu bijna 60.000 mensen besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het nog te vroeg om te zeggen of het hoogtepunt van de virusuitbraak is bereikt.

In de AEX was NN de uitblinker met een koerssprong van 5%. De verzekeraar boekte afgelopen kwartaal weer winst na het verlies in het slotkwartaal van 2018. De grootste verzekeraar van Nederland deed in de periode goede zaken met vrijwel al zijn onderdelen ondanks de aanhoudende lage rente.

Concurrent Aegon was echter de grootste verliezer onder de hoofdfondsen met een koersval van 9%. Het verzekeringsconcern sloot de tweede helft van 2019 als verwacht af met een hogere winst. Volgens scheidend topman Alex Wynaendts waren de marktomstandigheden echter uitdagend.

Unibail-Rodamco-Westfield (+2%) kwam woensdag na de slotbel al met resultaten. Het winkelvastgoedbedrijf boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht en schudt zijn vastgoedportfolio verder op.

Relx (+1,7%), voorheen Reed Elsevier, heeft afgelopen jaar zijn omzet naar een record gebracht. Ook de winst werd vergroot, afgezet tegen het jaar ervoor. De informatieleverancier koopt ook eigen aandelen in.

DSM (+0,3%) zag de jaaromzet dalen. Het speciaalchemiebedrijf had last van het wegvallen van een tijdelijke boost van de vitamineprijzen die vorig jaar nog meespeelde.

Naast Aegon was ook ABN Amro (-3,2%) een opvallende daler onder de hoofdfondsen. Concurrent Rabobank kreeg vandaag een boete van €2 miljoen wegens het niet correct toepassen van Europese beloningsregels. Supermarktconcern Ahold Delhaize (+2,4%) had juist de wind in de zeilen na de meevallende kwartaalcijfers van woensdag.

In de AMX was Arcadis in trek met een koersexplosie van 10,6%. Het advies- en ingenieursbureau behaalde in 2019 hogere resultaten. Arcadis ligt naar eigen zeggen op koers om de strategische doelstellingen voor dit jaar te behalen.

SBM Offshore (+3,4%) keert dit jaar twee keer zoveel dividend uit aan zijn aandeelhouders als afgelopen jaar. De maritiem dienstverlener ziet daartoe de mogelijkheid dankzij sterke financiële resultaten en een goed gevuld orderboek.

Ook Fagron (-4%) kwam met cijfers. De toeleverancier aan apotheken boekte vorig jaar een derde meer winst. Topman Rafael Padilla sprak van ’zeer sterke’ resultaten.

Takeaway.com (-1,7%) verwerkte afgelopen jaar fors meer bestellingen, mede door de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero. Ook is de maaltijdbezorger voor het eerst sinds de beursgang in 2016 met een positief bedrijfsresultaat het jaar uitgegaan. Het bedrijf doet vanwege de fusie met Just Eat nog geen voorspellingen voor het nieuwe jaar.

Bij de smallcapfondsen mocht Ordina 0,5% bijschrijven. De automatiseerder heeft de winst afgelopen jaar ruimschoots verdubbeld naar €15 miljoen bij een 4% hogere omzet van €372 miljoen.

