AEX lijdt beperkt door coronavirus

De AEX stond om vijf over drie 0,5% lager op 625,7 punten, na eerder op de dag tot 622 punten te zijn teruggevallen. Gisteren sloot de beursindex nog op het hoogste niveau in negentien jaar. De AMX steeg 0,4% naar 984,5 punten.

Elders in Europa was het sentiment ook bedrukt. De Britse FTSE ging 1,5% omlaag. De Franse CAC 40 en de Duitse DAX verloren 0,7% respectievelijk 0,4%.

De Amerikaanse beurzen openen om half vier volgens de futures 0,5% tot 0,7% lager, na gisteren op recordniveau te zijn gesloten met plussen van 0,7% tot 0,9%.

De afgelopen dagen ebde de vrees voor het coronavirus nagenoeg weg, maar vandaag schrokken beleggers toch weer. In de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, heeft het virus in een dag tijd namelijk aan 242 mensen het leven gekost. Het aantal besmettingen steeg explosief met zo’n 15.000 door een nieuwe methode om het virus vast te stellen. In heel China zijn nu bijna 60.000 mensen besmet.

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING meent dat beleggers te gemakkelijk over de economische gevolgen van het coronavirus heen stappen. „Bij veel bedrijven in onder meer de luchtvaart en de techsector duurt het nog wel even voordat deze weer volledig operationeel zijn. Dit gaat groei kosten, niet in alleen in China maar ook daarbuiten.”

Mede door deze impact ziet ING geen reden de economische verwachtingen te verhogen. „Bij een wereldwijde groei van 3% is het onwaarschijnlijk dat bedrijven de voor dit jaar voorspelde gemiddelde winstgroei van bijna 10% gaan realiseren. Ondanks de meevallende winstcijfers over het vierde kwartaal zien we dat analisten hun verwachtingen langzaam naar beneden stellen. In combinatie met de sterk opgelopen aandelenkoersen hebben we aanleiding gezien de aandelenweging naar neutraal terug te brengen.”

In de AEX ging Aegon 6% onderuit op zwakke kwartaalcijfers. Scheidend topman Alex Wynaendts noemt de marktomstandigheden uitdagend.

ABN Amro verloor 2,8%, na gisteren op teleurstellende cijfers als stevig te hebben ingeleverd. Concurrent Rabobank kreeg vandaag een boete van €2 miljoen wegens het niet correct toepassen van Europese beloningsregels.

Adyen zakte door winstnemingen 2%. De betalingsverwerker is in de afgelopen maanden sterk gestegen.

Unibail-Rodamco-Westfield daalde 1,7%. Het winkelvastgoedbedrijf boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht en schudt zijn vastgoedportfolio verder op. De afboeking op zijn vastgoed vormde wel een tegenvaller.

DSM verloor 1,2%. Het speciaalchemiebedrijf had last van het wegvallen van een tijdelijke boost van de vitamineprijzen die voorgaand jaar nog meespeelde.

Shell leverde 0,5% in, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van $0,47.

NN Group blonk uit met een koerssprong van 8%, doordat de kwartaalwinst veel hoger uitviel dan verwacht. Ook het dividendvoorstel vormt een meevaller. De verzekeraar deed goede zaken met vrijwel al zijn onderdelen ondanks de aanhoudende lage rente.

ASR werd meegetrokken met een plus van 2,4%.

Relx won 1,7%, op goede kwartaalcijfers. De informatieleverancier koopt ook eigen aandelen in.

In de AMX was Arcadis in trek met een koersexplosie van 13,2%. Het advies- en ingenieursbureau behaalde in 2019 hogere resultaten en ligt naar eigen zeggen op koers om de strategische doelstellingen voor dit jaar te behalen.

SBM Offshore (+6%) keert dit jaar twee keer zoveel dividend uit aan zijn aandeelhouders als afgelopen jaar. De maritiem dienstverlener ziet daartoe de mogelijkheid dankzij sterke financiële resultaten en een goed gevuld orderboek.

De toeleverancier aan apotheken Fagron verloor 3%, na de publicatie van minder sterke resultaten dan analisten hadden verwacht.

Just Eat Takeaway verloor 2,5%. De maaltijdenbezorger verwerkte afgelopen jaar fors meer bestellingen en ging voor het eerst met een positief bedrijfsresultaat het jaar uit. Dit viel echter wel lager uit dan analisten voorzagen. Het bedrijf doet vanwege de fusie met Just Eat nog geen voorspellingen voor het nieuwe jaar.

Smallcap Ordina mocht 1,2% bijschrijven. De automatiseerder heeft de winst afgelopen jaar ruimschoots verdubbeld naar €15 miljoen bij een 4% hogere omzet van €372 miljoen.

