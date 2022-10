Nazaat Nederlands beroemdste schrijver in kolonne naar Afrika voor goede doel

„We zijn met 25 auto’s en het is nog ruim drie weken voordat we vertrekken”, zei de achter-achterneef van de grote schrijver Eduard Douwes Dekker, beter bekend als Multatuli. Hij sprak de deelnemers toe aan de XRayChallenge, op een landgoed vlakbij natuurgebied Amelisweerd. Doel van de rally is om in Gambia hun auto’s te verkopen voor rond de 3000 euro. Van de opbrengst van de wagens, sponsorgelden en een bijdrage van liefdadigheidsorganisatie Wilde Ganzen koopt de organisatie een mobiel röntgenapparaat op zonnecellen voor het Lamin Health Center in Gambia. Challenge-bestuurslid Lia Pieterse heeft daar gewerkt en van haar is het idee van de rally afkomstig.

De XRayChallenge-organisatie v.l.n.r. Ruud Clemens, Ingrid van Assauw, Lia Pieterse, Jonito Douwes Dekker en zijn zoon Joost. Ⓒ FOTO’S DE TELEGRAAF

Op 21 oktober starten de oude Mitsubishi’s Pajero, Mercedessen en vele soorten campers in Hendrik-Ido-Ambacht, waar zij worden uitgezwaaid door leden van de plaatselijke Rotary, die de tocht ook sponsort, en burgemeester Jan Heijkoop, die deze belangrijke taak nog net kan verrichten voor hij 1 december met pensioen gaat.

De tocht naar Gambia, die is te volgen op xraychalenge.nl, gaat na de oversteek vanuit het Spaanse Tarifa door Marokko, Mauritanië en Senegal. „In Mauritanië krijgen we begeleiding door de woestijn van gidsen en het leger”, vertelt organisatrice Ingrid van Assauw, die de tocht al vaker heeft gemaakt.

"Auto moet in Gambia verkocht"

„Het begint nu echt te worden”, zegt Jonito Douwes Dekker. „De vertrekdatum is in zicht. Hij gaat de barre tocht ondernemen met zijn zoon, instrumententechnicus Joost Douwes Dekker en een goede vriend. „Het is goed voor de band tussen vader en zoon”, lacht hij. „Op de landweg hiernaartoe kregen we al bijna ruzie over de juiste route.” Zorgen maakte hij zich ook een beetje: „Onze Mercedes is nogal laag, dat merkten we bij de eerste kuil. De bodem schuurde over de weg. Dat wordt nog wat in Afrika.”

Sacha Hamers (l.) en Lotte Smit houden een Istagramaccount bij van hun reis.

In de Marokkaanse hoofdstad Rabat worden de Gambia-vaarders ontvangen door de Nederlandse ambassadeur Jeroen Roodenburg voor een lunch. Ondernemer en bestuurslid Ruud Clemens waarschuwt de aanwezigen: „Zorg dat je allemaal dat formulier dat ik je heb gegeven heb ingevuld, want in Marokko vraagt de politie daar altijd na.”

Lerares houtbewerken Lotte Smit en verpleegkundige Sacha Harmens uit Deventer gaan tijdens de reis een blog bijhouden, @deventertoubabs. „Toubab betekent ’witte mens’,” legt ze uit. Kinderen roepen dat naar westerlingen. Ze moet er zelf om lachen: „Heel erg inclusief klinkt dat niet.”

It-architect Michiel Jeuken met achter zich collega motorrijder en John Berns rijsinstructeur

It-architect Michiel Jeuken, een kennis van Douwes Dekker bij Shell, gaat de barre toch met de motor afleggen. Samen met de enige andere motorduivel John Berns, een vrachtwagen-rijinstructeur die hij tijdens de voorbereiding op de XRayChallenge heeft leren kennen. „Ik zoek nog iemand om mijn reservebanden mee te nemen”, zegt hij. Uiteindelijk vond hij een familie met een camper waarbij achterin nog wel plek is. Goede reis!