Britten minder belangrijk voor onze export

Dat blijkt uit voorlopige exportcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag heeft gepubliceerd. Het totale bedrag dat Nederland verdiende aan de spullen die naar het het Verenigd Koninkrijk gingen, lag afgelopen jaar 9,4 procent hoger dan in 2015, het jaar voor het Brexit-referendum. In diezelfde periode steeg de totale exportwaarde echter met bijna een kwart.

Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in onze export neemt dan ook al enkele jaren gestaag af. Waar de Britten in 2015 nog goed waren voor 8,7 procent van onze handel naar het buitenland, is dat vier jaar later afgenomen naar 7,7 procent. Voor de Britten is Nederland na Duitsland, de Verenigde Staten en China de vierde goederenleverancier.

Nederland exporteerde in 2019 voor 40 miljard euro aan goederen naar de landen binnen het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland). Dat is net geen procent hoger dan in 2018.

Het CBS kan vanwege het voorlopige karakter van de cijfers nog geen toelichting geven op de cijfers. Ook zijn er nog geen invoercijfers over heel 2019 bekend. Het geld dat Nederland verdiende aan de handel met de Britten is van 2016 tot en met 2018 gedaald van 17,7 miljard naar 13,8 miljard euro. Over de eerste negen maanden van 2019 was de handelsbalans 13,2 miljard euro in het voordeel van Nederland, terwijl dat in dezelfde periode het jaar ervoor nog maar 11,4 miljard was. Dat Nederland weer meer is gaan verdienen aan de Britten is in ieder geval te danken aan de waardedaling van het Britse pond, waardoor goederen uit het Verenigd Koninkrijk voor ons goedkoper zijn geworden.