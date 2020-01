Amsterdam - Gesteund door de positieve start van het bedrijfscijferseizoen en de ondertekening van de handelsdeal tussen de VS en China klommen de beurzen deze week naar records. Of de opmars volgende week zal worden voortgezet is volgens hoofd Beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro vooral afhankelijk van de economische en bedrijfscijfers.