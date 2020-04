Hart voor thuiszorg!

De chocolatiers van Coco & Sebas werkten mee, door 200 chocolade-harten voor de thuiszorg beschikbaar te stellen. ,,Mensen laten ons met hun nominatie weten hoe belangrijk de thuiszorgmedewerkers voor hen zijn.” zegt Anbo-directeur Liane den Haan.

Anbo-directeur Liane den Haan Ⓒ EIGEN FOTO’S

De mensen van de thuiszorg komen over de vloer bij veel kwetsbare ouderen, die door de coronamaatregelen verder helemaal niemand zien. In deze moeilijke tijd van isolatie zijn zij het vaak, die het enige contact bieden met de buitenwereld. Zij lijken belangrijker dan ooit, nu mensen zo lang helemaal op zichzelf achter hun voordeur moeten blijven zitten. Zo’n 150.000 alleenstaande ouderen kregen voor Pasen al een boeket vanwege de actie Voor onze ouderen. Deze weken is volgens Anbo de thuiszorg aan de beurt .

Zoals voor Zwany Schipper (61) uit Veendam. Zij werkt voor TSN Thuiszorg in Wildervank. Bij haar geen verhalen over mensen die liever geen thuiszorg meer zien, uit angst voor besmetting, of thuiszorgers die wegblijven om dezelfde reden: ,,En wij helpen iedereen gewoon. Hier in de buurt komt corona nog nauwelijks voor.” Al 20 jaar verzorgt zij de mensen in haar regio die dat nodig hebben. ,,Als ik thuis kom, ben ik weer alleen. Vijf jaar geleden overleed mijn man.”

Chocolatier Remy Rombouts, geestelijk vader van Coco @Sebas.

Zij werd genomineerd door Harma Saarloos (59), met wie zij al 35 jaar bevriend is. ,,Dat ze onder deze omstandigheden haar werk blijft doen, terwijl ze thuis ook niemand heeft: petje af!”, zegt Harma. ,,Mijn man en ik gaan ieder jaar met haar op vakantie. Of het er dit jaar van kan komen, is nog de vraag.”

Het chocoladehart is Zwany evenzeer gegund als alle andere thuiszorgers . Tot 28 april worden alle harten uitgereikt.