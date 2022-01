Bijna 80.000 zorgmedewerkers ziek thuis: verzuim op hoogste niveau in twintig jaar

Door Marlou Visser

Verzuim in zorgsector was in ruim twintig jaar niet zo hoog. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - In het vierde kwartaal van 2021 zat ongeveer een op de twaalf zorgmedewerkers ziek thuis. Personeel dat in verplichte quarantaine moet of wacht op een coronatest is daar niet eens in meegeteld. Daarmee is het verzuim in de sector op het hoogste niveau sinds 2001, melden verzuimdatabedrijf Vernet, pensioenuitvoerder PGGM en pensioenfonds Zorg & Welzijn.