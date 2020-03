EU-begrotingsregels tijdelijk overboord om virus

Om dit mogelijk te maken wordt een speciale „ontsnappingsclausule” in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) waar de regels in zijn vastgelegd geactiveerd. Minister Wopke Hoekstra na afloop: „Hierdoor hebben lidstaten nu meer ruimte om te doen wat nodig is in de strijd tegen het coronavirus. In deze uitzonderlijke tijden moeten we dit doen om de schade van het virus zoveel mogelijk te beperken.”

In een verklaring stellen de ministers dat de te verwachten zware economische klappen „een resoluut, ambitieus en gecoördineerd antwoord nodig maken om de shock zo kort en beperkt mogelijk te houden.” Maatregelen moeten voorkomen dat er permanente schade aan de Europese economie wordt aangericht en de houdbaarheid van de openbare financiën.

Onvoorzien

Ook verklaren ze „volledig gecommitteerd” te blijven aan het pact. Zo mag het begrotingstekort van een lidstaat in „normale tijden” niet boven de 3 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) komen, en de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bni bedragen. Een land kan worden beboet als het zich niet aan de regels houdt. Door de onvoorziene miljardenuitgaven om de crisis te bestrijden lopen de tekorten en schulden in de landen snel op.