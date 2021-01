IMF: race tussen virus en vaccins

In 2022 wordt een groei van 4,2% verwacht. Het fonds publiceerde dinsdagmiddag een update van de World Economic Outlook, het halfjaarlijkse rapport waarin het fonds de temperatuur van de wereldeconomie opneemt.

Positief effect

„Een race tussen de vaccins en het virus”, zo omschrijft hoofdeconoom Gita Gopinath de nieuwe ramingen. Dat de ramingen omhoog zijn gegaan is volgens haar het positieve effect van de start van het vaccineren in een aantal landen. Of de pandemie dit jaar definitief verslagen wordt, hangt af van hoe succesvol die vaccinatieprogramma’s zijn, zeker nu er steeds meer virusmutaties de kop opsteken.

Het IMF-rapport leest toch niet als heel vrolijke lectuur. „In de drie maanden sinds we onze vorige ramingen publiceerden, is het aantal coronadoden verdubbeld tot meer dan twee miljoen terwijl nieuwe uitbraken het aantal besmettingen in veel landen tot nieuwe hoogten opliepen”, stelt de IMF-hoofdeconoom.

Grote Depressie

In 2020 stortte de economie in met 3,5%. Dat is iets minder dan de 4,4% waar het IMF eerder rekening mee hield, omdat de economie sterker dan verwacht herstelde in de tweede helft van het jaar. „Maar het is nog steeds de grootste krimp in vredestijd sinds de Grote Depressie.”

Ook waarschuwt het fonds dat de verschillen tussen landen groter worden. In veel opkomende landen komen vaccinatieprogramma’s niet of nauwelijks op gang. Dat betekent dat die landen langer in de crisis blijven hangen dan bijvoorbeeld de VS of Europa.

Duitsland

Het IMF verwacht dat de VS, na een krimp van 3,4% vorig jaar, dit jaar met 5,1% gaat groeien. De eurozone doet het met een krimp van 7,2% en een herstel van 4,2% slechter. Duitsland laat dit jaar een groei van 3,5% zien, tegen een krimp van 5,4% in 2020. Een apart cijfer voor de Nederlandse economie maakte de denktank uit Washington dit keer niet bekend. In oktober werd er nog uitgegaan van een groei van 4% dit jaar.

Al die cijfers zijn wel omgeven door vraagtekens. Een van de belangrijkste factoren is hoe snel en succesvol de vaccinatieprogramma’s zijn. Want hoe sneller mensen ingeënt zijn, hoe sneller het vertrouwen bij mensen terugkomt, en dus ook hoe sneller de economie terugveert.

Sneeuwbaleffect

Maar als het virus zich, door allerlei nieuwe varianten, moeilijk laat indammen zal de economische groei lager uitkomen. Dat heeft weer een sneeuwbaleffect. Bijvoorbeeld wanneer landen met hoge schulden niet langer steun kunnen bieden. Daardoor kunnen verder gezonde bedrijven in problemen komen.