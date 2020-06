Rotterdamse miljardair Cees de Bruin (74) overleden

De Bruin was tot voor kort grootaandeelhouder van scheepsbouwer Royal IHC. Zakenblad Quote schatte zijn vermogen op ruim een miljard euro. In 2013 droeg De Bruin de dagelijkse leiding van zijn investeringsvehikel Indofin over aan dochter Belle.

Indofin, van de familie De Bruin, was grootaandeelhouder van IHC Merwede toen dat moest worden gered. Lees hier onze reconstructie terug:

De Bruin was onder meer betrokken bij de plannen voor een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord. Daarnaast was hij actief bij paardensportevenement CHIO Rotterdam.