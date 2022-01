USB-stick kost beveiliger gevangenis na 20 jaar haar baan

De ontslagen beveiliger werkte in de vrouwengevangenis Ter Peel in het Limburgse Evertsoord. Sinds 2019 is het strafbaar om informatiedragers mee te brengen binnen de zogeheten ’beveiligde schil’ van een penitentiaire inrichting.

Maar de ontslagen vrouw die twintig jaar werkzaam was als complexbeveiliger bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, deed dit volgens een collega wel en die maakte daar melding van. Een andere collega bij wie zij vier usb-sticks in de hand had gedrukt verklaarde onder druk te zijn gezet om te zeggen dat het om pillen ging.

Aanvankelijk ontkende de vrouw dat ze nog na 2019 usb-sticks mee naar binnen had genomen, maar gaf in een later gesprek wel toe de usb-sticks die nog in haar tas zaten aan haar collega te hebben gegeven. In datzelfde gesprek beschuldigde ze ook haar collega’s van het slapen tijdens hun dienst en het bij zich hebben van mobiele telefoons, tablets, laptops, mediaplayers en usb-sticks. Na eerst met buitengewoon verlof te zijn gestuurd volgde uiteindelijk het strafontslag.

De vrouw betoogde bij de rechter dat er onvoldoende feitenonderzoek was gedaan en dat er alle aanleiding was om Bureau Integriteit in te schakelen, zodat er meer mensen gehoord hadden kunnen worden; ook de collega’s die ’s nachts film keken. Ook zou er eerder sprake zijn van gewoon plichtsverzuim dan van zeer ernstig plichtsverzuim, zoals haar werkgever heeft aangevoerd voor het ontslag.

Bovendien zou er geen sprake zijn van een strafbaar feit omdat zij usb-sticks die in haar tas zaten per ongeluk de beveiligde zone van de penitentiaire inrichting heeft binnengebracht.

Veiligheidsrisico

Maar volgens de rechter mocht gezien haar lange staat van dienst worden verwacht dat zij haar voorbeeldfunctie te allen tijde serieus neemt en uitdraagt, en dus wist dat het sinds 2019 strafbaar is om informatiedragers binnen de beveiligde schil te brengen. Door dit wel te doen heeft de vrouw ’potentiële veiligheidsrisico’s voor zichzelf, en ook voor collega’s en de inrichting geschapen’, zo staat in de recent gepubliceerde uitspraak te lezen.

Wat betreft haar beschuldigingen aan het adres van haar collega’s heeft zij volgens de rechter geen begin van bewijs aangeleverd. De eis om het strafontslag ongedaan te maken, is dan ook afgewezen.