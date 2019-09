Onderzoek naar aandelendeal nieuwe KPN-baas

De FSMA gaat onderzoek doen of het om verboden handel met voorkennis gaat. Leroy verkocht op 1 augustus 10.840 Proximus-aandelen. Dat was volgens FMSA de eerste gemelde aandelentransactie van Leroy in minstens drie jaar.

Leidinggevenden bij beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om transacties te melden als het totaalbedrag in een kalenderjaar boven 5000 euro komt. De FSMA maakt die transacties vervolgens openbaar. Het vertrek van een bestuurder in een bedrijf geldt als koersgevoelige informatie.

Als uit het onderzoek zou blijken dat er daadwerkelijk handel met voorkennis plaatsvond, riskeert Leroy een boete. Proximus zegt niet op de hoogte te zijn van het onderzoek.

Bekijk ook: Belgische topvrouw voor KPN