’Salmonellabesmetting gerelateerd aan Kinder Surprise-chocolade maakt kinderen ziek’

Dat meldt RTL op basis van een reactie van het RIVM.

Onderzoek moet uitwijzen of ook in Nederland Kinder Surprise-eieren of andere producten van een Belgische Ferrero-fabriek zijn verkocht die in verband wordt gebracht met een salmonella-uitbraak.

„We zijn daar druk mee bezig, veiligheid staat voorop. Maar we hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat producten uit de Belgische fabriek hier zijn verspreid”, zegt een woordvoerster van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

’Geen terugroepactie’

Voor een terugroepactie zoals in België ziet de NVWA nu geen aanleiding. „Je wilt niet zomaar uitspraken doen zonder eerst de feiten te hebben. Daar zijn we nu druk mee bezig.”

De Belgische instantie voor voedselveiligheid FAVV heeft consumenten opgeroepen enkele specifieke producten van Ferrero met specifieke houdbaarheidsdata uit voorzorg niet meer te gebruiken. „De producten worden gelinkt aan een salmonella-uitbraak in verschillende Europese landen”, aldus FAVV.

Of in Nederland salmonella-infecties zijn ontstaan door de bewuste producten, is nog niet duidelijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft twee meldingen gekregen over jonge kinderen die in februari al ziek waren geworden door de salmonella-bacterie.

Meerdere merken

„Labonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het gaat om dezelfde stam als die bij uitbraken elders in Europa te zien is, maar wij weten niet wat deze kinderen hebben gegeten”, zegt een woordvoerder.

In België zijn overigens nog geen salmonella-vergiftigingen gelinkt aan de fabriek in Aarlen waar de chocola werd geproduceerd. Naast Kinder Surprise gaat de terugroepactie om Schoko-Bons, Mini Eggs en de Maxi-variant van de chocolade-eieren met een plastic speelgoedje in het midden.

De salmonellabacterie kan onder meer groeien op rauw vlees of in zuivel en infecteert ook regelmatig mensen in Nederland. Meestal zijn de klachten mild. „Voor ouderen en kleine baby’s kunnen darminfecties een ernstiger verloop hebben, omdat zij een groter risico hebben op uitdroging”, beschrijft het RIVM.