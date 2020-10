Ford geeft gas op zonnig Wall Street

Dow Jones-index noteerde 140 punten winst punten en 0,5%, de S&P 500 steeg 0,9%, de Nasdaq anticipeerde met 1,1% in de plus ’Super Thursday’: de kwartaalcijfers van Apple, Amazon, Facebook en Google en Twitter vanavond nabeurs. Alle reuzen staan dik in de plus.

Smallcaps winnen voor het eerst in jaren meer terrein dan de large caps. Analisten zien daarin de verwachting van de markt dat Democratisch leider Joe Biden de presidentsverkiezingen zal winnen, en vervolgens meer steun aan kleinere bedrijven zal toezeggen.

Bekijk ook: ECB trekt AEX uit het dal

De markt reageerde op een aantal macrocijfers. Het aantal wekelijkse aanvragen voor een WW-uitkering zakte volgens de laatste data iets terug tot 751.000.

Het Amerikaanse bbp-cijfer veerde met 33,1% terug, zo bleek uit cijfers van de Commerce Department. Dit is in lijn met wat analisten vooraf hadden ingeschat (+31%).

Dit is op papier de snelste stijging van de grootste economie sinds het overheidsonderdeel de cijfers in 1947 is gaan bijhouden. Het cijfer wordt als score ook gebruikt voor de presidentsverkiezingen op 3 november.

De grootste economie ter wereld is daarmee ook al voor een groot deel hersteld van de neergang met 31,4 % in het tweede kwartaal. Maar de groei blijft achter bij het vierde kwartaal van 2019.

De olieprijs was als indicator niet positief: de prijs van een termijncontract voor Amerikaanse WTI noteerde 6% lager bij $35 per vat.

Heropleving corona

Analisten wijzen op de heropleving van het coronavirus, dat de economie schade zal gaan berokkenen.

Beleggers kijken naar een serie bedrijfsresultaten over het derde kwartaal.

Ford Motor pluste 6% in de markt. De autobouwer vergrootte zijn kwartaalwinst met $2 miljard, mede dankzij verkopen van pickups en SUV’s. GM steeg 3,5%.

Cruisemaatschappij Carnival won 5,6%. Het negeert alle zorgen om corona. Carnival bemant zijn eerste schepen in de Caribische regio om in december te kunnen uitvaren. Norwegian Cruise voer 5% opwaarts mee.

Twitter won 4,5%, terwijl de top van alle grote techbedrijven in Washington onder vuur werd genomen tijdens hoorzittingen over mogelijke marktmanipulatie en inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Facebook werd 4,5% duurder. Het moet onderzoekers van de Europese Commissie naar oneerlijke concurrentie inzage geven in sommige documenten. Maar daaraan zijn wel voorwaarden verbonden, heeft het Gerecht van de Europese Unie nu bepaald. Facebook noemde het verzoek buitensporig.

Bezorger United Parcels won richting de kerstdagen ruim 3%.

Het aandeel Moderna, dat meldde dat zijn anticoronavaccin de volgende testfase in kan gaan, steeg met 3%.

Onderin stond marktplaats Ebay met 9% verlies. Doe-het-zelfplatform Etsy verloor 5,4%. Modemerk Ralph Lauren trok een jasje van 7,5% uit.

Nutsbedrijf PG&E ging in het derde kwartaal naar winst over zijn derde kwartaal, en vergrootte zijn omzet na kwartalen met tegenvallers.

Streamingdienst Spotify vergrootte het aantal actieve gebruikers afgelopen kwartaal met 29%, vergeleken op jaarbasis, tot 320 miljoen mensen.