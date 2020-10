Winst Wall Street op herstel Amerikaanse economie

De future voor de Dow Jones-index noteert richting de opening een fractie hoger, de S&P 500 stijgt 0,3%, de Nasdaq opent rond 0,5% in de plus.

Het bbp-cijfer veerde met 33,1% terug, zo bleek uit cijfers van de Commerce Department. Dit is in lijn met wat analisten vooraf hadden ingeschat (+31%).

Dit is op papier de snelste stijging van de economie sinds het overheidsonderdeel de cijfers in 1947 is gaan bijhouden. Het cijfer wordt als score ook gebruikt voor de presidentsverkiezingen op 3 november.

De grootste economie ter wereld is daarmee ook al voor een groot deel hersteld van de neergang met 31,4 % in het tweede kwartaal. Maar de groei blijft achter bij het vierde kwartaal van 2019.