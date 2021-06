EU drukt luchtvaartdeal met Qatar erdoor: ongemak bij Air France KLM

KLM werd gesteund door de staat met een leningenpakket van €3,4 miljard, maar krijgt nu door toedoen van het kabinet nog meer concurrentie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Evert Elzinga Air France-KLM 4.143 -4.08 %

Den Haag - Het luchtvaartverdrag tussen de EU en Qatar is maandag plots goedgekeurd in de commissie Visserij. Normaliter gebeurt dat in de Transportraad, maar die sprak er op 3 juni niet over. Voor luchtvaartmaatschappij KLM kan dit grote gevolgen hebben.