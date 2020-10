Tesla hard vooruit op hogere beurzen VS

Vlak na opening stond de Dow Jones-index 0,2% hoger. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 0,3%.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en minister Steven Mnuchin (Financiën) zijn al de hele week aan het praten over een steunpakket. Maar de kans dat er voor de verkiezingen van 3 november een afgehamerde overeenkomst ligt, lijkt gering.

Een meevaller was dat 787.000 Amerikanen vorige week een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd tegen een bijgestelde 842.000 een week eerder. Dat cijfer is flink lager dan gedacht, want economen hadden gemiddeld op 870.000 aanvragen gerekend. Het was bovendien voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis dat het aantal wekelijkse WW-aanvragen onder de grens van 800.000 zakte.

Beleggers beloonden Tesla met een koerssprong van 4%. De automaker sloot voor de vijfde keer op rijeen kwartaal af met winst, die bovendien hoger uitviel dan verwacht. Verder ligt het bedrijf op koers om dit jaar een half miljoen auto’s af te leveren.

Coca-Cola werd 1,2% meer waard. De omzet en winst gingen omlaag omdat er nog steeds veel minder frisdrank wordt verkocht aan de horeca en evenementenbranche vanwege de coronapandemie, maar de resultaten waren wel beter dan gedacht.

Goldman Sachs (+0,2%) staat eveneens in de belangstelling. De Aziatische tak van de Amerikaanse zakenbank heeft een boete van $350 miljoen gekregen van de toezichthouder in Hongkong voor zijn rol in het schandaal rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. De bank zou steken hebben laten vallen op het gebied van toezicht en antiwitwasmaatregelen.

Olie- en gasconcern ExxonMobil (+0,1%) staat voor een ingreep in zijn personeelsbestand. In een mail aan de werknemers rept topman Darren Woods van een niet nader omschreven aantal werknemers dat moet vrezen voor zijn baan, terwijl ook projecten worden uitgesteld. Woods zei verder vertrouwen te houden in fossiele brandstoffen.