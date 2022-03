Voor tientallen miljoenen aan illegale sigaretten: ’Fabriek van zeker vijftien mensen’

Premium Buitenland

Chinese miljoenenstad toch op slot: ’Zelfs onze hond mag er niet uit’

Shanghai gaat ondanks zorgen over economische gevolgen toch op slot in een poging de verspreiding van de omicronvariant tegen te gaan. Het oosten van de miljoenenstad is maandag in lockdown gegaan, inwoners in het westen van de stad mogen vanaf vrijdag hun woning niet meer verlaten. Eerst het ene st...