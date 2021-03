Fed-baas: grote bewegelijkheid maakt bitcoin ongeschikt als bruikbare valuta

Volgens Powell zijn cryptovaluta, zoals bitcoin zeer volatiel, waardoor ze niet zo geschikt zijn om te dienen als valutawaarde. Daarnaast wees hij er op dat er ook geen toezichthouders actief zijn voor regulering. Powell ziet digitale munten meer als vervangmiddel voor goud dan voor de dollar.

Powell benadrukte nog steeds werk te maken van de digitale dollar. Tegelijkertijd gaf hij aan nog geen haast te maken met het ontwikkelen van een digitale Amerikaanse munt.

Lauwe reactie

De bitcoin reageerde lauw op het commentaar van Powell over de cryptomunten. Er werd een lichte terugval gemaakt tot net onder de $57.000. Daarmee houdt de belangrijkste digitale munt het record van boven de $60.000 nog steeds in zicht.

Vooral in de voorbije maand ging de bitcoin hard omhoog. De toestroom van grote partijen, zoals elektrische automaker Tesla hebben de cryptomunt de wind stevig in de rug gegeven.

Deze maand vervolgt de bitcoin per saldo nog steeds de weg omhoog. De deelname van een Amerikaanse grootbank in een start-up in cryptomunten gaf daarbij steun. Beleggers kijken verder vooral uit naar de beursgang van Coinbase.