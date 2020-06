Meer vraag naar kappers en bezorgers

Ondanks de gedeeltelijke opening van de horeca per 1 juni, is de vacaturedaling in deze sector nog altijd het sterkst. De impact van de coronacrisis verschilt wel per sector.

Bekijk ook: Sterkste daling van aantal vacatures ooit

Voorzichtig herstel

„In een aantal delen van de economie ligt de focus voorzichtig op herstel”, merkt Arjan Vissers van Indeed Benelux op. Voor verpleegkundigen en in de bouw zijn er weer meer vacatures.

Er is ook weer meer vraag naar kappers, bakkers, bezorgers, weekendhulpen en vakantiekrachten, volgens Indeed.

Bekijk ook: Kappers plaatsen weer voorzichtig vacatures

Toerismesector

Ook in de toerismesector neemt de daling af. Begin mei was het aantal vacatures in de sector nog 68,3% minder dan het jaar ervoor. Begin juni is dit teruggelopen naar 60,1%.

„Het is te vroeg om te praten over herstel, maar vermoedelijk dragen de sectorversoepelingen en de aankomende zomervakantie bij aan een positievere vacaturetrend. Een groot deel van de Nederlandse consumenten bereidt zich voor op een ’staycation’, een vakantie in eigen land”, zegt Vissers.