AEX zoekt naar steun

Nico Bakker meldt dat er sprake is van een dappere strijd van de AEX rond de 540/538 zone. „Na forse berentikken in de openingsfase in de afgelopen dagen, weten de bulls zich rap te vermannen en ervoor te zorgen dat er uiteindelijk witte candles verschijnen. Een volatiele opleving is gaande tot mogelijk 545 of zelfs 555 punten. Maar zijn dat dan de laatste spartelingen van de stier? Op de weekkaart hangen de bulls aan een zijden draadje. Nu is een witte candle in de maak, hetgeen een absolute voorwaarde is om een dalende trendfase af te wenden. Het is nu een kwestie van er op of er onder voor de bulls met 534 als cruciaal vangnet. Al met al een dappere overlevingsstrijd.”

Royce Tostrams constateert dat de AEX de steun goed aanstampt. „De index is al een paar keer opgeveerd van 538,7 punten. Ik denk dat de komende paar dagen een herstel mogelijk is, mede omdat sommige fondsen wel erg hard gedaald zijn. Onder meer ING en ArcelorMittal zouden een ritje omhoog kunnen maken.”

Hij waagt zich niet aan een voorspelling voor de AEX in de komende weken. „De ontwikkeling is afhankelijk van één persoon, namelijk Trump.”

Bas Heijink is veruit het meest negatief. Hij stelt dat de neklijn bij 543,60 punten van een hoofd-schouderpatroon vorige week neerwaarts werd gebroken. Hierdoor kan volgens hem een krachtig neerwaarts vervolg worden ingezet. Hij acht de kans groot dat de AEX deze week op weg zal gaan naar de bodem van medio maart bij 529,70 punten. Onder de steun kan een volgende neerwaartse versnelling ontstaan naar 515 punten.

