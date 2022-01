Avondje uit cadeau voor alle medewerkers Ahold

Het supermarktconcern wil zo twee vliegen in één klap slaan: de medewerkers krijgen een blijk van waardering na een periode waarin zij extra hard hebben moeten werken, en de geplaagde cultuursector wordt gesteund. Dat bevestigt een woordvoerder van het concern aan nu.nl. Het cadeautje kost het concern in totaal zo’n €6 miljoen.

Dat is overigens net iets minder dan de beloning die topman Frans Muller vorig jaar kon bijschrijven, blijkt uit een overzicht van vakbond FNV. Dat was namelijk €6.284.000.

Supermarkt-cao

FNV riep Ahold Delhaize na een online verkiezing twee weken geleden nog uit tot ’grootste coronaprofiteur van Nederland’. Waar het bedrijf door de coronacrisis met horecasluitingen recordwinsten draaide, verdient veel winkelpersoneel amper meer dan het minimumloon en wordt gemorreld aan voordeeltjes in de cao, zoals de zondagtoeslag.

Bekijk ook: Helden in supermarkt kunnen naar extraatje fluiten

„Een beetje een aanfluiting”, vindt een woordvoerder van de bond de cadeau-actie van Ahold. „Dit bedrag staat in geen enkele verhouding tot de winst die het bedrijf heeft gemaakt.” Dat er dit keer is gekozen voor een bon voor horeca of cultuur vindt ze dan weer een meevaller. „De vorige keer kregen medewerkers een bon van het eigen bol.com, dat was natuurlijk al helemaal een aanfluiting. Ze hebben dus toch iets geleerd.”