Vakbond: voorstellen horecabranche ’oliedom’

De vakbonden zeggen dat ’ten zeerste te betreuren’. Er zou pas een keer overleg gevoerd zijn, en dat ging vooral over maatregelen om uitstel van betaling van vakantiegeld en pensioenopbouw.

Pijn verdelen

KHN wil de pijn in de sector verdelen tussen werkgevers en personeel. Zo is voorgesteld om de opbouw van vakantiedagen en pensioen tijdelijk stop te zetten zolang de maatregelen gelden, vakantiegeld gespreid of later te betalen en vakantiedagen eenzijdig te kunnen inzetten.

„Onhaalbaar”, aldus FNV Horeca-voorzitter Dick Koerselman. „Zo’n offer kan helemaal niet. Eerst moet gekeken worden naar hoe de maatregelen vanuit de overheid uitpakken. In de NOW-regeling is een opslag opgenomen die ervoor moet zorgen dat zowel vakantiegeld en pensioenopbouw kunnen worden doorbetaald. Als je dat nu openbreekt schiet je jezelf in de voet. Wij vinden het voorstel dan ook oliedom.”

Acute problemen

Werkgevers moeten eerst naar minister Koolmees (Sociale Zaken) om acute problemen op te lossen, vindt de vakbond. „De minister is nu nog aan het nadenken over extra steun voor de sector. Tot die tijd moeten de lonen doorbetaald worden. Pas als er geen extra steun komt, gaan we praten over eventuele offers. Wij dringen al weken aan bij KHN om samen op te trekken richting de minister. Maar ze doen alles op eigen houtje.”

KHN roept zijn leden nu op om met individuele werknemers afspraken te maken over opschorten van vakantiegeld en pensioenopbouw. Dat kan er alsnog voor zorgen dat veel van de 340.000 werknemers in de sector iets in moeten leveren. „Geen fijne beweging”, zegt Koerselman. „Dan krijg je overal andere afspraken, in allerlei verschillende vormen. Welk perspectief hebben werknemers dan? Je kunt je ook afvragen of zij voldoende inzicht hebben in de cijfers. Maar ja, niemand kan het verbieden.”